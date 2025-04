■「Talk that Talk -Japanese ver.-」をダンスしお茶目な表情を見せるモモ 【動画】「スタイル良すぎ」と話題のTWICEモモ「Talk that Talk」ダンス TWICEモモが「Talk that Talk -Japanese ver.-」にのせてダンスする動画がグループ公式SNSにて公開された。 モモは、装飾付きキャミソールとショーパンにファージャケットを合わせた全身白衣装で登場。ニコニコとダンスを踊り、最後はピースし、