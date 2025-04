アイドルグループ・Task have Funの熊澤風花さんの2nd写真集(撮影:前康輔、税別3300円、A4判128ページ)が誕生日の7月2日、秋田書店からリリースされます。誌面カットが公開されました。【写真】Task have Funの絶対的エース、熊澤風花さんTask have Funの絶対エースにして、「アイドル史上最高傑作」と呼ばれる熊澤さん。写真集のロケ地は、インド洋の真珠とも言われる緑豊かな熱帯の島・スリランカ。青く澄み渡ったビーチでは