»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤ëÅÅÏÃ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬2·ïÁê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²Áí³Û¤Ï2·ï¹ç¤ï¤»¤Æ5ÀéËü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢1·îÃæ½Ü¤´¤í¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤Î50Âå¤ÎÃËÀ­¤Î¼«Âð¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë¡¢¡Ö£Î£Ô£ÔÅìµþÆî»ÙÅ¹¡×¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ë½÷¤«¤é¡Ö·ÈÂÓ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¿¥«¥Ï¥·¥ê¥ç¥¦¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤ÆÄÌÄ¢¤òºî¤ê¡¢º¾µ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡¢·Ù