ËÌ¸ý¿º²ÖÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢¹ç¤Ï15Æü¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÉ½¾´Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó°Ê³°¤Ç¤ÏÆüËÜ½÷»Ò½é¤È¤Ê¤ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤òÁª¤ó¤À¡£ºÇÍ¥½¨¥Á¡¼¥à¾Þ¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬µ±¤¤¤¿¡£Í¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢20¥­¥í¶¥Êâ¤òÀ¤³¦¿·µ­Ï¿¤ÇÀ©¤·¤¿»³À¾ÍøÏÂ¡Ê°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤é5¿Í¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£