¸µ·Ð»º¾Ê´±Î½¤ÇÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤âÌ³¤á¤¿·ÄÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤Î´ßÇî¹¬»á¤¬15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÏÂ²Î»³¸©¤Î´ßËÜ¼þÊ¿ÃÎ»ö¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢ÄÉÅé¤·¤¿¡£´ß»á¤Ï¡ÖÏÂ²Î»³¸©¤Î´ßËÜ¼þÊ¿ÃÎ»ö¤Ï¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ëÄø¤Î»×¹Í¤Î½ÀÆð¤µ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢Ìò¿Í»þÂå¤«¤éºâÌ³´±Î½¤é¤·¤«¤é¤ÌÀ¨¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È´ßËÜÃÎ»ö¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ËÀ¯¼£¤äÀ¯ºö¡¢ºâÌ³¾Ê¤òÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡£¡£ÆüËÜ¤ÏËÜÅö¤ËÀË¤·¤¤¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£´ßËÜÃÎ»ö¤Ï14Æü¸á