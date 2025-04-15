Ê¡°æ¸©·Ù¤Ç½é¤Î½÷À­¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·Ù»¡Ä£·ÙÈ÷¶É·ÙÈ÷±¿ÍÑÉô·ÙÈ÷ÂèÆó²ÝÄ¹¤ÎÁýÅÄÈþ´õ»Ò»á¡Ê47¡Ë¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤­¤È´¶Ã²¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡°æ¸©·Ù¤Ï14Æü¡¢25ÆüÉÕ¤Î¿Í»ö¤òÈ¯É½¡£ÁýÅÄ»á¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¤¢¤¿¤ëËÜÉôÄ¹¤ËÃåÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¸©·Ù¤Ç½÷À­¤¬ËÜÉôÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤òÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ê¡°æ¸©·ÙËÜÉô¤«¤é¤ÎÄó¶¡´é¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë15Æü¤Þ¤Ç¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢X¡Ê