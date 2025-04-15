º£²Æ¤â¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ä¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¼Â»Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡£¤³¤³¤Ë¿·¤¿¤ËÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬²Ã¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¡ØSPORT¡Ù¤Ï14Æü¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¤³¤Î²Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÎãÇ¯¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ë¥µ¤À¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î²Æ¡¢¿·À¸¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£¤½¤³¤ÇÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤¬¥¢