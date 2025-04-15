»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¸ºß´¶¤ÏÈ´·²¤À¡£J¥ê¡¼¥°¤¬£´·î14Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇFCÅìµþ¤Î¡ÈÇ®¤¹¤®¤ë´Á¡ÉÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤ò¸ø³«¡£11Æü¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£µ¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÏÆ¤ÇÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¡¢¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤ÆÌ£Êý¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡ÛJ¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª ¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¤â·ã¥¢¥Ä¤ÊÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ª¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡£¥Ö¥é¥Ü¡¼¡×¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î¤³¤¦¤æ¤¦Ç®¤¤Æ®»Ö¤ÏÀ¨¤¯Âç»ö¡×¡ÖÄ¹Í§¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡£¼Â