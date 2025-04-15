¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºç¸¶°ê·Ã¡Ê65¡Ë¤¬14Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYOFM¡ÖTOKYOSPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¸«¤«¤±¤¿ÂçÊª·Ý¿Í¤È½÷Í¥É×ÉØ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½÷Í¥¤Î¾®ÀîºÚÅ¦¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£2¿Í¤Ï30Ç¯°Ê¾å¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢ºç¸¶¤ÎÉ×¤Ç22Ç¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÅ°¤µ¤ó¤È¾®Àî¤ÏÊ¸³ØºÂ¤ÎÆ±´ü¡£¸ß¤¤¤Î·ëº§¼°¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®Àî¤ÎÉ×¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¡£ºç¸¶¤¬¡Ö²¿¤«¥Î¡¼¥á¡¼¥¯¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ê