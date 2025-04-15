8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢CUTIE STREET¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ù¥ë¥µ¡¼¥ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·Ù»ëÄ£Åìµþ¶õ¹Á·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹°Ñ¾ü¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤äÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²ËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¶¦¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¹ÓÀîÌÀ¹°½ðÄ¹¤é¤«¤é¡ÖCUTIE STREET¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°Â¿´°ÂÁ´¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢°Ñ¾ü¾õ¤È¤¿¤¹¤­¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆþ¾ì¥Õ¥ê¡¼¤Ç³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿Æü¤Ê¤¬¤éÌó650¿Í¤¬½¸·ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤é¤«