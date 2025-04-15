¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-ºå¿À¡Ê15Æü¡¢¾¾»³¡Ëºå¿À¤¬½é²ó¤Ë¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦±üÀî¶³¿­Åê¼ê¤Î2µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¤¿¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¡£ÂÇµå¤Ï¤°¤ó¤°¤ó¤È¿­¤Ó¡¢¥ì¥Õ¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î2ÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸åÂ³¤Î¥´¥í¤Î´Ö¤Ë¶áËÜÁª¼ê¤Ï¿ÊÎÝ¡£1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ØÈ´¤±¤ëÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ¢¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°½µ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ËÀèÈ¯¤â¡¢¹¥