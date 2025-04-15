Åìµþ¡¦À¾Åìµþ»Ô¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ÇÂ­¾ì¤¬Êø¤ì¡¢ÃËÀ­ºî¶È°÷¤¬Ìó8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÍî²¼¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¸áÁ°11»þÈ¾Á°¡¢À¾Åìµþ»ÔÎ©¡ÖÌøÂô¾®³Ø¹»¡×ÉßÃÏÆâ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ÇÂ­¾ì¤¬Êø¤ì¡¢ÃËÀ­ºî¶È°÷¤¬Ìó8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÍî²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºî¶È°÷¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ùÆ¸¤Ê¤É¤Ë¤â¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅö»þ¡¢³ØÆ¸»ÜÀß¤Î·úÀßºî¶ÈÃæ¤Ç¡¢Â­¾ì¤Ï¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¤ÆÊø¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£