Î¹´Û¤ÇÍá°á¤òÃå¤¿»Ñ¤Ç¡Ä½÷Í¥¤ÎÀîÅç³¤²Ù(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¹Àè¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ´ÅÜÀî¤Î²¹ÀôÎ¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢Î¹´Û¤ÇÍá°á¤òÃå¤¿ÀîÅç¤¬¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤òÁ°¤ËÎ¾¼ê¤ò¹­¤²¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¿À¼Ò¤ÇÌÜ¤òâÔ¤êÐÊ¤àÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¡¢¥¬¥Á¥á¥¬¥Í¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¿»þ´ü¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌÜ¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¤­¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£À¹¤ì¤Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ