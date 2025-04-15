¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£10Æü¤Ë50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥ß¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖA perfect present from Nadja Grandiva for my birthday.¡Ê¡á»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Ê¥¸¥ã¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ð¤«¤é¤Î´°àú¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖNow I need to find something to fill in my empty fridge.¡Ê¡á¤µ¤Æ¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤òËä¤á¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÃÂÀ¸Æü¤¬Æ±¤¸¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥É¥é¥¡