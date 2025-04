ENHYPENが、8〜9月に<ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN U.S. & EUROPE>を開催することを発表した。本ツアーでは、アメリカとヨーロッパの10都市で計12回の公演を行う。アメリカツアーは8月6〜7日、ニューヨークのベルモントパークUBSアリーナで華麗な幕を上げる。その後、9日にシカゴ・ユナイテッドセンター、12〜13日にヒューストン・トヨタセンター、16日にロサンゼルス・BMOスタジアムと続く。デビュー後初の欧州