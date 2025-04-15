Âîµå¤Î¡ÖITTFÃË½÷¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ï15Æü¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥°¥ëー¥×¥êー¥°¤ÎÂè2Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤ÏÆ±63°Ì¤Î¥Þ¥ê¥¢¥à¡¦¥¢¥í¥À¥Ó¡Ê¥¨¥¸¥×¥È¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È4ー0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ ¢£¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸½éÀï¤â¸«¤»¤¿°ÂÄê´¶ Ä¥ËÜÈþ¤ÏºòÇ¯¤ÎÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£Âç²ñ¤â¾å°Ì¿Ê½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸½éÀï