欧州委員会がアメリカのスパイ行為を懸念してアメリカに出張する職員に「使い捨て携帯電話」を配布していることが報じられました。欧州委員会は中国に渡航する職員に対しても同じ対策を施しています。EU issues US-bound staff with burner phones over spying fearshttps://www.ft.com/content/20d0678a-41b2-468d-ac10-14ce1eae357bBurner phones only for EU staff on US trips, Commission says - Euractivhttps://www.euracti