ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、世界的な高インフレや為替変動などの厳しい経済環境を背景に、ヨーロッパやオーストラリア、ニュージーランド、中東やアフリカ(EMEA)においてPlayStation 5(PS5)の希望小売価格を引き上げると発表しました。この価格改定は2025年4月14日から適用されます。PS5 price to rise in Europe, Australia and New Zealand - PlayStation.Bloghttps://blog.playstation.com/2025/04/13