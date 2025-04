飲食店などで友人や家族と話している際、近くのテーブル席に座っている他の客がうるさく、相手が何を言っているのか聴き取るのに苦労した経験がある人もいるはず。2025年4月に学術誌のProceedings of the Royal Society B(英国王立協会紀要B)に掲載された論文で、「騒がしい場所で声を聴き取るための簡単な方法」が示されました。Moving rhythmically can facilitate naturalistic speech perception in a noisy environment | Pro