Da-iCEが、4月23日に配信リリースする、2025年4月期テレビ朝日系新ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』主題歌となる新曲「Black and White」の一部音源がドラマ予告映像にて解禁されたことをアナウンスした。◆Da-iCE 動画本楽曲は、作詞を花村想太、MEG.ME、作曲を花村想太、MEG.ME、Louis、編曲はMEG.ME、Louisという布陣で構成されており、Rap詞は「I'll be your HERO」でも作詞曲に参加した、Z世代を代表するグローバルアーティス