アメリカのドナルド・トランプ大統領が導入した相互関税により、特に中国で生産される製品は大幅な値上げをせざるを得ない状況に陥っています。ボードゲーム業界からも事業が成り立たなくなるという声が上がっているのですが、新たな調査で業界の4分の1が「ボードゲームの製造を完全に中止する」ことを検討していることが明らかになりました。How President Trump's Tariffs on China Will Impact Board Game Publishers and Desig