「BCNランキング」2025年3月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA43M550M（TVS REGZA）2位REGZA50M550M（TVS REGZA）3位AQUOS 4K4T-C50GN2（シャープ）4位AQUOS 4K4T-C42FL1（シャープ）5位REGZA43Z670N（TVS REGZA）6位AQUOS 4K4T-C43GN2（シャープ）7位43v型 4K液晶テレビ43A6K（Hisense）8位REGZA55Z570L（TVS REGZA）9