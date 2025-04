NVIDIAが、AIスーパーコンピューターをアメリカで製造する初の試みを行うことを発表しました。今後4年で最大5000億ドル(約72兆円)規模のAIインフラを構築する計画で、これはドナルド・トランプ大統領の「自国の製造業の力を強める」という狙いとも合致するものです。NVIDIA to Manufacture American-Made AI Supercomputers in US for First Time | NVIDIA Bloghttps://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-manufacture-american-made-ai