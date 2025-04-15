Âîµå¤Î¡ÖITTFÃË½÷¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ï15Æü¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥°¥ëー¥×¥êー¥°¤ÎÂè2Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°8°Ì¤ÎÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥­¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤ÏÆ±58°Ì¤Î¥·¥ã¥ª¡¦¥Þ¥ê¥¢¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥²ー¥à¥«¥¦¥ó¥È4ー0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ ¢£¥°¥ëー¥×1°Ì¤Î¤ß¤¬·è¾¡T¤Ë¿Ê½Ð º£²ó¤ÎWÇÕ¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª¥êー¥°¤Ï16¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢1°Ì¤Î¤ß¤¬·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÂçÆ£¤¬¥¹¥Ú