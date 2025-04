OpenAIが「GPT-4.1」「GPT-4.1 mini」「GPT-4.1 nano」のAPIを2025年4月14日に発表しました。GPT-4.1シリーズは最大100万トークンの入力に対応したほか、コーディングと命令追跡能力がGPT-4oシリーズよりも大幅に改善され、低レイテンシーかつ高コストパフォーマンスなモデルになっています。Introducing GPT-4.1 in the API | OpenAIhttps://openai.com/index/gpt-4-1/GPT-4.1 (and -mini and -nano) are now available in the AP