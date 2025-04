「どうしたの、急に黙り込んで?」と言うとき、英語では「Cat got your tongue?」という少し不思議な表現が使われる。直訳すれば「猫に舌を取られたのか?」というこの言い回し、いったいどこから来たのだろうか。今回は、その語源や変遷をひもといていく。【こちらも】「猫の鳴き声」「猫のパジャマ」とは? 猫にまつわる英語イディオム (2)■Cat Got Your Tongue?「Cat got your tongue?」とは、質問か何かに対して黙り込