【英国】 ILO失業率（2月）15:00 予想4.4%前回4.4%（ILO失業率) 雇用統計（3月）15:00 予想N/A前回4.7%（失業率) 予想N/A前回4.42万件（失業保険申請件数) 【ユーロ圏】 ドイツZEW景況感指数（4月）18:00 予想10.5前回51.6（ZEW景況感指数) ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）18:00 予想-0.5%前回0.8%（前月比) 予想-1.3%前回0.0%（前年比) 【カナダ】 住宅
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