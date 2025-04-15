西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡2025年4月15日（火）の運勢はこちら！牡羊座心理カウンセラーのような共感力が身につきます。相手の心情を理解する力が発揮されます。話をよく聴いて。牡牛座創造性が豊かに発揮される日。独自の視点から新しい価値を生み出します。イメージを形にしてみましょう。双子座未来志向の発想が光ります。先を見据えたアイデアや計画が高