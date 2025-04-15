Àþ¤È¿§ºÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤òÉ½¸½¤·¡¢Ãê¾Ý¤ÎÃæ¤ËÀ¸Ì¿¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉÁ¤­½Ð¤·¤¿¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥¯¥ì¡¼¤Î²è¶È¤Îµ°À×¤ò¡¢Æ±»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿·Ý½Ñ²È¤ÎºîÉÊ¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥¯¥ì¡¼Å¸¡½¡½ÁÏÂ¤¤ò¤á¤°¤ëÀ±ºÂ¡×¤¬¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯5·î25Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥¯¥ì¡¼¡ØËÌÊý¤Î¥Õ¥í¡¼¥é¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡Ù1927Ç¯¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥¯¥ì¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥¯¥ì¡¼´óÂ£ÉÊ¡Ë¥Ñ¥¦¥ë¡¦¥¯¥ì¡¼¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¿§ºÌÉ½¸½¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Îº¬¸»Åª