Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«Ëë¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£±£´Æü¡¢½éÆü¤Ï°­Å·¸õ¤Î¤¿¤áÈô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ËüÇî¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤¬Âçºå¤Î¶õ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Í¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍîÍë¤Î´í¸±À­¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¾å¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êÀ©¸Â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¡£ÇÈÍð¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËüÇî¤À¤±¤ËÍÍ»Ò¸«¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÆü¤ÏÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë?±«Ï³¤ê?¤¬È¯À¸¡££±£´Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï¡Ö±«¤É¤¤¤Î¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡×¤ÈÌÀ