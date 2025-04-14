¾®Àôº£Æü»Ò¡Ê59¡Ë¤ÈÃæ°æµ®°ì¡Ê63¡Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¡ÖÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬14Æü¤Ë½é²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Á°2ºî¤Ï¡ÖÌÚ10¡×ÏÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ï¡Ö·î9¡×ÏÈ¤Ç¤Î11Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡£ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÏÂÊ¿¡ÊÃæ°æµ®°ì¡Ë¤ÎÄ¹ÁÒ²È¤È60ºÐ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿µÈÌîÀéÌÀ¡Ê¾®Àôº£Æü»Ò¡Ë¤ÎÊª¸ì¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤ê¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¼çÂê²Î¤Ï°ú¤­Â³¤­²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê46¡Ë