1995年に「ゴーイン・オン」でデビューを果たし、「クイット・プレイング・ゲームス」「エヴリバディ」「君が僕を愛するかぎり (As Long As You Love Me)」「アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ」など、大ヒット曲を世に送り出してきたバックストリート・ボーイズ。メンバー5人の経済状況が明らかになったが、生活には全く困っていないようだ。約65億円の資産を持つ最高リッチなメンバーまで、ランキングにして紹介する。【