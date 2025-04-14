ÇÐÍ¥¡¦É÷´Ö½Ó²ð¤ÈMEGUMI¡¢Â­Î©¿Â´ÆÆÄ¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ ¤½¤ì¤Ç¤â²¶¤Ï¡¢ºÊ¤È¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ê5·î30Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Á¥é¥ê¡ª½ãÇò¥ï¥ó¥Ô¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿MEGUMIÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¡£MEGUMI¤Ï¡Ö3ÏÃ¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢SNS¤Ç¡ØÉ÷´Ö¤¯¤ó¤ò¤¤¤¸¤á¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂæËÜ¤Ë¡Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã