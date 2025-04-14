¡Ö¶¦¤Ë1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¤È¤·¤Æ¡Ä¡×½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò(60)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾®Àâ¤«¤Î¹¾Ô¢¹á¿¥(61)¡£Î¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐÃÌ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¹¾Ô¢¹á¿¥¤µ¤ó¤È½éÂÐÌÌ¿´¤òÎ¹¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¹¾Ô¢¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤Ç¤­¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¶¦¤Ë1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏÃ¤¬¿Ô¤­¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤­¤Ç¤·¤¿JTBÎ¹¹ÔÊ¸²½¹Ö±é²ñ¤Ë¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö#Î¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ï