¡ÖÈ±¤ò¥¹¥Ã¥­¥ê¤µ¤»¤Æ¿§¤â¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¡×½÷Í¥¤Î·§Ã«¿¿¼Â(65)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÖÈ±¤ò¥¹¥Ã¥­¥ê¤µ¤»¤Æ¿§¤â¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸å¤í¤Î²Ä°¦¤¤½÷À­¤Ï¤½¤Î¤ß¤µ¤óRim¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡ªË«¤á¤é¤ìÈ±¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö#·§Ã«¿¿¼Â #¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿ #Á°È±Â·¤¨¤Þ¤·¤¿ #¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¡¢Á°È±¤òÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð