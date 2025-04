松本孝弘率いるTMGが2024年に再始動を果たし、同年秋、20年ぶりに全国ツアー<TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet->を敢行した。同ツアーからファイナル公演全曲の完全収録に加え、ドキュメンタリー映像も付属したDVD & Blu-ray『TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-』が5月28日リリースされる。◆TMG 画像結成時からのメンバーであるジャック・ブレイズ(B&Vo / Night Ranger)とエリック・マーティン(Vo / MR