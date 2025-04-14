4月23日に配信開始となる草磲剛主演のNetflix映画『新幹線大爆破』の新場面写真と相関図、メイキング写真が公開された。 参考：草磲剛の力強い眼差し、のんの必死の表情もNetflix映画『新幹線大爆破』本予告＆場面写真 本作は、1975年の映画『新幹線大爆破』を『シン・ゴジラ』などの樋口真嗣を監督に迎えてリブートするノンストップサスペンス。 JR東日本新幹線総合指令所に入った一本の緊