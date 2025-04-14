ÍîÇÏ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¡Ä°ì¼þ´÷¤Çµ³¼êÍ­»Ö¤¬¹ÔÆ°Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Ç¤Ï¤³¤Î½µËö¡¢ÍîÇÏ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãç´Ö¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤àµ³¼ê¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¼ê¤òÅö¤Æ¡¢Å·¹ñ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ÎÍîÇÏ»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯4·î10Æü¤Ë35ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ£²¬¹¯ÂÀµ³¼ê¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤¿¤á¡£µ³¼êÍ­»Ö¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ó¤À¡£1