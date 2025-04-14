【「TUF Gaming」×「初音ミク」コラボアイテム】 ASUSは、「TUF Gaming」×「初音ミク」コラボアイテムを公式Xアカウントにて発表した。 同社ゲーミングシリーズ「TUF Gaming」と「初音ミク」がコラボレーションしたゲーミングアイテムがラインナップ。 ゲーミングヘッドセット「TUFゲーミングH1 GEN II」、「TUFゲーミング ミニワイヤレスマウス」、キ&#