ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ø¤ÎABEMAÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤¬14Æü¸áÁ°8»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û°Õ³°¤È¤¦¤Þ¤¤¡ªÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½¬»ú¤Ç¤·¤¿¤¿¤á¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¤ËÀøÆþ¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¤ß¿È¤òÃÖ¤¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÅ¡Âð¤Ï»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä«8»þÊü