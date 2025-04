iScreamが、新曲「Reach for the Sky」を2025年4月16日に配信リリースすることを発表した。また、同日にミュージックビデオも公開となる。「Reach for the Sky」は、走ることを人生のメタファーとして描きながら、目標に向かって進む人々を勇気づける楽曲となっており、「走ることは時に困難で、思い通りにいかないこともある。しかし、仲間の声援や支えがあるからこそ、前に進み続けることができる」というメッセージが込められて