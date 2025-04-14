¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/14¡Û¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤ÎÅÏî´½í¤¬4·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¸½¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¤¾¤¯¥ï¥ó¥Ô»Ñ¢¡ÅÏî´½í¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡×13Æü¤Ë28ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÏî´¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤Ë²×¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¿´¤¬¥¶¥ï¥¶¥ï¤¹¤ëÆü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶­¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊËèÆü¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¬À¸¤­¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î