EBiDAN¤Î5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×M!LK ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤ëºòº£¡£¿ôÂ¿¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀªÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬EBiDAN(¥¨¥Ó¥À¥ó)¤À¡£EBiDAN¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ã¼êÃËÀ­ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸ÃÄ¡¢¡Ö·ÃÈæ¼÷³Ø±àÃË»ÒÉô¡×(¤¨¤Ó¤¹¤¬¤¯¤¨¤ó¤À¤ó¤·¤Ö)¤ÎÎ¬¡£Ä¶ÆÃµÞ¡¢M!LK¡¢¤µ¤¯¤é¤·¤á¤¸¡¢SUPER¡úDRAGON¡¢ONE N' ONLY¡¢¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡¢BUDDiiS¡¢Lienel¡¢ICEx