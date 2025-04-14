BABYMONSTERが、4月11日（金）から13日（日）の3日間、神奈川・Kアリーナで「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR IN JAPAN」を開催し、3日間で合計5万5千人を動員した。【画像】BABYMONSTER、神奈川Kアリーナ公演（全7枚）雄大なイントロと共に舞台に上がったBABYMONSTERは、「DRIP」で一気に会場の雰囲気を引き上げ、続いて「BATTER UP」「CLIK CLAK」「LIKE THAT」「SHEESH」で圧倒的なボーカル・ラップの力量を爆発させる。オープ