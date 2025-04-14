絢爛（けんらん）豪華な祭り屋台が美しさを競う「春の高山祭」（山王祭）が14日午前、岐阜県高山市で始まった。大規模修理が施されていた恵比須台（えびすたい）が3年ぶりに祭りに戻り、江戸時代から受け継がれる国重要有形民俗文化財の12台が曳（ひ）き揃（そろ）えられた。大勢の観光客が訪れた「春の高山祭」=2025年4月14日午前10時24分、岐阜県高山市、小玉重隆撮影高山市城山にある日枝神社の祭礼。御旅所前には三番叟（
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 広末容疑者 鳥羽シェフと破局か
- 2. 席譲らないで 電車で制止される
- 3. LIVE中止 モノノフの態度に感動
- 4. アナ狙い 中居氏の歪んだ欲望
- 5. 芸能人が一発退場「地獄の言葉」
- 6. 決して許されない 北川莉央謝罪
- 7. 「広末なぜか先に帰った」新事実
- 8. 木村拓哉が盛り靴? 注目集まる
- 9. 石橋とフジの蜜月 超VIP待遇か
- 10. 落雷で重体 中学生1人の意識戻る
- 1. 「広末なぜか先に帰った」新事実
- 2. 落雷で重体 中学生1人の意識戻る
- 3. 踏切で9歳死亡 女児が遮断機発明
- 4. 万博に長蛇の列「トイレ我慢」
- 5. 秋篠宮家が要望 万博は大混乱か
- 6. コロナの比でない感染力…急増中
- 7. 西友の女性死傷 遺産トラブルか
- 8. 日本のゴミ出し規則 外国人驚き
- 9. 秋葉原でスポーツカー同士が衝突
- 10. 男児の変死体が見つかる 北海道
- 1. 万博開会式 雅子さまの装いに涙
- 2. 現金給付は「効率的でない」76%
- 3. 東国原氏 米5kg2000円に戻らない
- 4. 玉木代表 現金5万円給付に猛苦言
- 5. 日本の人口 過去最大の落ち込み
- 6. 破れにくいレッグウェア「スゴスト」にちなみ“絶対に破れたくない！”ことを祈願 新次元レッグウェア発売記念『スゴスト神社』期間限定出現!?
- 7. 日本の有名スキー観光地、8割が外国人観光客!? 「Visaの決済データ」から見えた驚異のインバウンドパワー
- 8. ミャンマーの大地震で日本人1人の死亡確認
- 9. 山梨初コストコ 深夜に1000人列
- 10. 万博 ネット環境で課題露呈か
- 1. 英国史上最悪のレイプ犯に震撼
- 2. ミャンマー大地震 日本人1人死亡
- 3. 裸に近いBLACKPINK 大事な所隠す
- 4. 台湾で落書き 日本人選手2人送検
- 5. 「愛の不時着」主演も…反日の壁
- 6. サービス黒字 隠したトランプ氏
- 7. 17歳がトランプ氏暗殺計画か 米
- 8. 台湾で落書き 日本人選手ら送検
- 9. 重量挙げ 認知症に効果あり?
- 10. 中国 レアアースの輸出を中断
- 1. 年1がおすすめ 失明防ぐ検査の名
- 2. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 3. 万博 来場者にオフライン依頼も
- 4. 糖尿病の原因 生活習慣以外も?
- 5. S&P500積み立て投資 危険な理由
- 6. テレビがなくてもNHK受信料必要?
- 7. ボサボサ髪の母 真夜中に肉弾戦
- 8. トヨタ耐えマツダ沈む 関税爆弾
- 9. 超高額「スープラ」終売の理由
- 10. オレンジジュースに復活の兆しか
- 1. 330円で「PCスタンド」デビュー
- 2. 新型iPad Air評価「かなりいい」
- 3. Google Pixel9a 店頭レポート
- 4. 磁石で付くバッテリー レビュー
- 5. Xiaomi Pad 7 Proは買うべきか？Pad 7との違いをレビュー
- 6. Gemini 日本語メール作成可能に
- 7. 「通知」から解放してくれた逸品
- 8. タワマン爆買いも住まず 理由は
- 9. Nothing「CMF」が新製品発表へ
- 10. Androidスマホ 快適に使う9設定
- 1. ケチ 日本のマックにド軍妻指摘
- 2. マスターズの放送禁止用語が話題
- 3. FW古橋亨梧 レンヌでの給料判明
- 4. 激やせ→34歳再覚醒「別人やん」
- 5. 巨人・戸郷の晒し投げ巡り飛び火
- 6. F1シューマッハ氏に回復兆候か
- 7. 真美子さん目撃か 白のポルシェ
- 8. F1角田の謝罪に「気に入った」
- 9. 子宮頸がん宣告受けたビキニ王者
- 10. F1角田 まさかの信号機トラブル
- 1. 広末容疑者 鳥羽シェフと破局か
- 2. LIVE中止 モノノフの態度に感動
- 3. アナ狙い 中居氏の歪んだ欲望
- 4. 芸能人が一発退場「地獄の言葉」
- 5. 決して許されない 北川莉央謝罪
- 6. 木村拓哉が盛り靴? 注目集まる
- 7. 広末容疑者を非難 母に歌手失望
- 8. 石橋とフジの蜜月 超VIP待遇か
- 9. 見る気しない 4月ドラマ1位は
- 10. 年内クビ? 青井実に囁かれる悪評
- 1. カードゲームで学童が恐怖の訴え
- 2. 日本一強そうな名字 ランキング
- 3. 水瓶座 来週の運勢は最高位
- 4. 夫が不倫? 女性の正体に妻あ然
- 5. 「何これ」ウンチ絶対おかしい
- 6. 「siffler」のリュックが便利
- 7. ダイソーで話題の「神文具」4選
- 8. 買ってよかった100均便利グッズ
- 9. 水瓶座・男性の運勢「イラッ」
- 10. タオルの催促 ブチ切れ妻が反撃