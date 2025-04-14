絢爛（けんらん）豪華な祭り屋台が美しさを競う「春の高山祭」（山王祭）が14日午前、岐阜県高山市で始まった。大規模修理が施されていた恵比須台（えびすたい）が3年ぶりに祭りに戻り、江戸時代から受け継がれる国重要有形民俗文化財の12台が曳（ひ）き揃（そろ）えられた。大勢の観光客が訪れた「春の高山祭」=2025年4月14日午前10時24分、岐阜県高山市、小玉重隆撮影高山市城山にある日枝神社の祭礼。御旅所前には三番叟（