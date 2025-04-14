SUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢½éÃø½ñ¡ÖÈ¾Ê¬ÏÀ¡×¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë´©¹Ôµ­Ç°¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Â¼¾å¿®¸Þ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ò¤È¥Ü¥±¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆüÈ¯Çä¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¥Ô¥ó¤È¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤·¡¢¡Ö½ãÅÙ100¡ó¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤ß¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬