映画『パリピ孔明 THE MOVIE』で上白石萌歌が演じるEIKOが、4月23日発売するアルバム『Count on me』に先駆けて、4月14日20時にミュージックビデオを公開することを発表した。◆EIKO MV「Count on me」はEIKOが劇中の音楽バトルフェスで披露する重要な楽曲だ。Saucy Dog・石原慎也(Vo)が“どんどん前に、音楽自体と共に歩んでいこう”という思いを込め、英子の気持ちを第一に考えながら作詞・作曲を手掛けたとのこと。ミュージッ