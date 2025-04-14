by TED Conference¶áÇ¯¤ÏAI³«È¯´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥¯¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¡¢AI¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃøºî¸¢¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÁÊ¾Ù¤Ë¤âÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Twitter(¸½X)¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼Â¶È²È¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¡¼¥·¡¼»á¤¬¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÎÅªºâ»ºË¡¤òÅ±ÇÑ¤»¤è¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£delete all IP law— jack (@jack) April 11, 2025 Jack Dors