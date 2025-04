4月23日にリリースされるGLAYのデビュー30周年ベストアルバムの発売を記念し、SHIBUYA TSUTAYAにて特別展示「GLAY DRIVE MUSEUM」および、コラボレーションカフェ「GLAY DRIVE CAFE」が期間限定でオープンする。7F「GLAY DRIVE CAFE」では4月25日〜5月18日に「GLAY 30th Anniversary ARENA TOUR 2024-2025“Back To The Pops”Presented by GLAY EXPO」横浜アリーナ公演のライブ映像を楽しみながら、オリジナルフード・ドリンクを