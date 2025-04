TWICEが、2025年5月14日に発売する5thベストアルバム『#TWICE5』より、「Talk that Talk -Japanese ver.-」の先行配信をスタートさせた。◆TWICE 動画「Talk that Talk」は2022年に韓国でリリースされた楽曲で、。今回リリースされた「Talk that Talk -Japanese ver.-」は、「Talk that talk シンプルに Talk that talk L-O-V-E」 と、相手に好きと言ってほしい心情を歌った歌詞になっているという。同時に公式YouTubeで公開された